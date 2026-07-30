Alerta meteorológico amarillo por tormentas en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas que afectarán de manera progresiva a diferentes departamentos del territorio entrerriano durante las jornadas del viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto.

El Gobierno provincial insta a la población a extremar los cuidados ante el pronóstico de precipitaciones intensas, ráfagas de viento y probable caída de granizo.

Según el informe oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser fuertes o localmente severas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que podrían ser superados de forma puntual, acompañados por una intensa actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y eventual caída de granizo.

Para el viernes, el fenómeno comenzará a impactar principalmente sobre el oeste, centro y sur de la provincia. Los departamentos bajo alerta son Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay y Colón.

En tanto, para el sábado el sistema de tormentas se desplazará hacia el norte y noreste provincial. Los departamentos bajo alerta son La Paz, Villaguay, Federal, Feliciano, San José de Feliciano, Concordia, Federación y San Salvador.

Ante el desarrollo de este evento meteorológico, se solicita las y los vecinos tener en cuenta las siguientes pautas de prevención:

Permanecer en construcciones cerradas y evitar traslados innecesarios por la vía pública.

No sacar la basura y mantener limpios desagües, canaletas y sumideros para prevenir anegamientos.

Desconectar los electrodomésticos y, en caso de ingreso de agua en las viviendas, cortar el suministro eléctrico.

Retirar o fijar elementos sueltos en balcones, patios y techos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si las tormentas lo sorprenden al aire libre, buscar refugio inmediato dentro de un edificio, casa o vehículo cerrado.

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