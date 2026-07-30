Este sábado 1 de agosto comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

El Gobierno de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de julio para agentes activos y pasivos de la administración pública provincial. El esquema de pagos se iniciará con las primeras acreditaciones este sábado 1 de agosto y concluirá el próximo sábado 8 de agosto.

A través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, se confirmó la distribución de los tramos según el monto de los ingresos percibidos por las y los trabajadores y jubilados provinciales.

Cronograma de pagos y acreditación

Lunes 3 de agosto: haberes hasta 980.000 pesos (se acredita el sábado 1 de agosto).

Martes 4 de agosto: haberes desde 980.001 hasta 1.280.000 pesos.

Miércoles 5 de agosto: haberes desde 1.280.001 hasta 1.470.000 pesos.

Jueves 6 de agosto: haberes desde 1.470.001 hasta 1.780.000 pesos.

Viernes 7 de agosto: haberes desde 1.780.001 hasta 2.380.000 pesos.

Lunes 10 de agosto: haberes superiores a 2.380.001 pesos (se acredita el sábado 8 de agosto).

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