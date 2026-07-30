Feliciano continúa trabajando en tareas para mitigar los efectos del Fenómeno Climáticos del Niño

Actualmente, los equipos municipales se encuentran trabajando en la planificación de estas intervenciones que son necesarias para mejorar el escurrimiento del agua y continuar fortaleciendo la infraestructura hídrica de la ciudad.

«Los trabajos son en toda la ciudad y seguiremos avanzando pese a la dificultades que los suelos con este clima nos ocasionan», manifestó al respecto el Intendente Damián Arévalo.

Asimismo se solicita la colaboración de toda la comunidad evitando arrojar residuos en arroyos, canales y cunetas, manteniendo estos espacios limpios, que es una tarea compartida y fundamental para favorecer el escurrimiento del agua y contribuir a la prevención de anegamientos.

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