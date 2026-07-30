Inició el Concejo Deliberante Estudiantil 2026

El Honorable Concejo Deliberante de San José dio inicio este jueves a una nueva edición del Concejo Deliberante Estudiantil 2026.

La apertura del período legislativo se llevó a cabo en la Sala de Sesiones «Alejo Peyret», donde se desarrolló el acto inaugural y la Primera Sesión Ordinaria de este espacio de participación democrática destinado a estudiantes de las instituciones secundarias de la ciudad.

La jornada contó con la presencia de la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Mirta Pérez, Concejales de ambos bloques, Profesores Asesores, Directivos de las instituciones educativas, el Asesor Legal del HCD, funcionarios, medios de comunicación y familiares de los estudiantes, quienes acompañaron este importante comienzo.

Durante el encuentro quedaron conformados los bloques que participarán de la edición 2026 del Concejo Deliberante Estudiantil:

Escuela Secundaria N.º 6 Esmeralda Bertelli: Bloque Esmeralda.

Instituto Niño Jesús D6: Bloque Horizonte Estudiantil.

Escuela N.º 10 Juan B. Alberdi: Bloque Nuevas Ideas de la 10.

Escuela Secundaria N.º 1 Colonia San José: Bloque Artesanal.

Escuela N.º 9 Héroes de Malvinas: Bloque La 9.

Escuela Técnica N°6 Juan F. Forclaz: Bloque Bordó.

Instituto D-46: Bloque Proyectarnos D46.

Con el inicio de este nuevo período legislativo, las y los concejales estudiantiles comenzarán a trabajar en la elaboración, análisis y presentación de proyectos que reflejen las inquietudes e iniciativas de sus comunidades educativas, promoviendo el diálogo, el compromiso ciudadano y la formación democrática de las juventudes.

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