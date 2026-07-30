Más de 100.000 entrerrianos ya utilizan Mi Entre Ríos para realizar sus trámites digitales

La aplicación oficial del Gobierno de Entre Ríos superó los 100.000 usuarios registrados y continúa consolidándose como la principal puerta de acceso a los servicios digitales de la provincia. Hoy permite realizar más de 40 trámites desde el celular, de manera simple, rápida y segura, sin filas ni traslados.

Actualmente, Mi Entre Ríos reúne más de 40 trámites y servicios digitales de distintos organismos provinciales. Entre ellos, los ciudadanos ya pueden gestionar desde el celular la solicitud de partidas del Registro Civil, incluyendo partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, entre otras. Además, la aplicación permite realizar consultas y gestiones de ATER, acceder a credenciales digitales, utilizar servicios de Enersa, solicitar la exención de la VTV para viajar fuera de la provincia, consultar recibos de sueldo de trabajadores públicos y acceder a otros trámites y prestaciones que se incorporan de manera permanente.

Desde su puesta en marcha, a través de la plataforma ya se iniciaron más de 43.000 trámites digitales, consolidándola como uno de los principales canales de vinculación entre el Estado provincial y la ciudadanía.





El crecimiento de la plataforma forma parte de la estrategia de transformación digital que impulsa el Gobierno de Entre Ríos para modernizar el Estado, simplificar los trámites y acercar los servicios públicos a todos los entrerrianos, independientemente de dónde vivan.





El gobernador Rogelio Frigerio destacó el hito alcanzado y afirmó: «Llegamos a los 100.000 usuarios en Mi Entre Ríos. Detrás de este número hay miles de entrerrianos que hoy pueden realizar sus trámites de una manera más simple, más rápida y sin necesidad de trasladarse. Este es un paso más en nuestro compromiso de construir un Estado moderno, eficiente y cerca de cada entrerriano. Vamos a seguir incorporando herramientas que simplifiquen la vida de los entrerrianos y acerquen el Estado a cada rincón de la provincia».





Por su parte, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, sostuvo que «la transformación digital no consiste únicamente en incorporar tecnología, sino en mejorar la forma en que el Estado se relaciona con los ciudadanos. Cada nuevo trámite que se suma a Mi Entre Ríos representa menos burocracia y más tiempo para las personas».





A su turno, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, expresó: «Mi Entre Ríos se convirtió en la puerta de entrada a los servicios digitales de la provincia. Haber alcanzado los 100.000 usuarios nos demuestra que la transformación digital ya es una realidad para miles de entrerrianos».





La aplicación forma parte del proceso de modernización del Estado que lleva adelante el Gobierno provincial para simplificar trámites, reducir tiempos y facilitar el acceso a los servicios públicos. Mi Entre Ríos continuará incorporando nuevas funcionalidades y prestaciones para que cada vez más gestiones puedan realizarse de manera digital. Los interesados pueden acceder desde mientrerios.gob.ar o descargar la aplicación Mi Entre Ríos, disponible de forma gratuita para dispositivos Android en Google Play y para iPhone en App Store.

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