«Queremos que Entre Ríos sea la cuna del desarrollo», manifestó Frigerio en la XIX Reunión del Consejo Empresario de Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio, participó de la apertura de la XIX Reunión del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) en Paraná. Ante referentes del sector productivo, académico y de la gestión pública, el mandatario destacó la importancia de consolidar una alianza estratégica entre el sector público y el privado como motor central para el crecimiento económico de la provincia.

La jornada se desarrolló este jueves en el Centro Provincial de Convenciones de la capital provincial y contó también con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger. Durante su discurso, el gobernador subrayó que su gestión ha puesto en marcha un «cambio cultural» que coloca al Estado al servicio de los ciudadanos y de quienes producen.

«Durante mucho tiempo, el Estado se sentó primero en la mesa. Primero los cargos, las estructuras, los militantes, los contratos y, si sobraba algo, recién ahí se podía atender a los empresarios, productores, comerciantes, trabajadores del sector privado. Nosotros dimos vuelta a esa lógica», afirmó el gobernador, enfatizando que «cuando el Estado deja de ser un obstáculo, los sectores productivos invierten».

Acciones para el desarrollo productivo

En continuidad con esa idea, Frigerio detalló las medidas concretas que el Gobierno de Entre Ríos ha implementado para fomentar la inversión y desburocratizar la administración. Una fue la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones, una herramienta para que el Estado actúe como «socio» del inversor antes, durante y después de su decisión, asegurando reglas claras y estabilidad.

Otro de los puntos señalados por el mandatario fueron los incentivos fiscales, recordando que Entre Ríos fue la primera provincia en adherirse al RIGI y en crear un régimen propio de incentivos. «En Entre Ríos las nuevas inversiones que generan empleo no pagan ningún impuesto por 15 años», subrayó.

También destacó la renovación de la legislación ambiental y la implementación del Certificado Único Ambiental Digital, que agiliza trámites que antes demoraban años, garantizando un control más eficiente y menos costos para las empresas. Por otra parte, se refirió a la reforma previsional, recientemente aprobada, la cual calificó como un «paso histórico» para atacar el déficit y destinar esos recursos al desarrollo y a la baja de impuestos.

Un Estado aliado del sector privado

En relación al vínculo con los empresarios, el gobernador fue categórico al definir la visión de su gestión: «Hoy la política escucha a los empresarios y gestiona para resolver sus problemas. Así es como siempre debió ser». Asimismo, instó a los presentes a ser protagonistas de la transformación provincial, señalando que «el protagonismo del sector privado es el único reaseguro para que ningún político vuelva a aumentar impuestos para financiar sus privilegios». Finalmente, Frigerio renovó su compromiso de trabajo conjunto. «Cuenten conmigo y todo mi equipo para hacer realidad este sueño. Sigamos haciendo juntos la Entre Ríos que todos soñamos», resaltó.

Por su parte, el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, Ramiro Reiss, destacó la importancia de la articulación entre los distintos sectores para el crecimiento provincial, señalando que «las provincias que progresan son aquellas donde el sector público, el privado y la sociedad son capaces de construir una visión compartida». En este sentido, Reiss expresó un claro respaldo a las medidas de fondo impulsadas por la gestión actual, valorando «esta visión del gobierno provincial» respecto a la reciente reforma previsional, la cual calificó como un paso necesario para garantizar la sustentabilidad y el desarrollo a largo plazo. Asimismo, instó a continuar trabajando por un Estado eficiente y moderno, bajo la premisa de que «un Estado fuerte no es el que recauda cada vez más, sino el que hace mejor uso de los recursos que la sociedad pone en sus manos».

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