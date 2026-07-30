Tres oferentes se presentaron para mejoras edilicias en la Escuela Agrotécnica de Villaguay

Con un presupuesto oficial superior a los 43 millones de pesos, el gobierno de Entre Ríos llevó adelante la apertura de sobres para la ejecución de obras de reparación y mejoramiento edilicio en la Escuela de Educación Agrotécnica N° 2 Justo José de Urquiza de Villaguay. La intervención beneficiará a más de 430 estudiantes.

El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, llevó adelante la apertura de sobres para ejecutar obras de reparación y mejoras edilicias en la Escuela de Educación Agrotécnica N° 2 Justo José de Urquiza, de Villaguay. La iniciativa contempla una inversión oficial de 43 millones de pesos y permitirá optimizar las condiciones de uno de los principales establecimientos educativos de formación agrotécnica de la localidad, al que asisten más de 430 estudiantes.

Si bien el edificio se encuentra en buen estado general, se identificaron sectores que requieren intervenciones específicas para garantizar su adecuado funcionamiento. La obra se desarrollará sobre una superficie de 515 metros cuadrados e incluirá la reparación de las cubiertas del comedor y del patio interno, el recambio de placas de cielorraso, nuevos revoques interiores y exteriores, la renovación de la instalación eléctrica del patio interno, la reposición de luminarias en el comedor, la reparación del grupo sanitario de la cocina y la construcción de nuevos desagües pluviales.

Al respecto, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que estas acciones forman parte de una política sostenida para fortalecer la infraestructura educativa en el territorio provincial. «Cada obra que se pone en marcha en una escuela representa una inversión para el desarrollo de la provincia y la formación de los estudiantes. Contar con edificios seguros, funcionales y adecuados es fundamental para garantizar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje».

La obra cuenta con un presupuesto oficial de 43 millones de pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos. El acto de apertura de sobres se realizó en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, donde presentaron sus ofertas las firmas Schmidt Marcelo Fabián, Covi SAS y El Súper de la Construcción SRL.

Participaron del acto, el rector de la institución, Claudio Gastón Cogno; el director general del Servicio Administrativo Contable del Ministerio, Francisco Muñoz Mezzavoce; el director de la Unidad de Proyectos Generales, Diego Romero; y el responsable zonal de Arquitectura del departamento Villaguay, Hugo Giles.

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