El Área de Ambiente de la Municipalidad de San José en la 39ª Fiesta Nacional de la Colonización

En el marco de la 39ª Fiesta Nacional de la Colonización, el Área de Ambiente de la Municipalidad de San José estuvo presente con un stand informativo destinado a promover el cuidado del ambiente y acercar a la comunidad distintas acciones que se desarrollan durante el año.

Quienes visitaron el espacio pudieron acceder a material informativo sobre arbolado urbano, gestión de residuos, zoonosis y las distintas iniciativas que impulsa el Municipio en materia ambiental. Además, se entregaron folletos con información sobre la Reserva Natural Los Teros, su ubicación, biodiversidad y las actividades que allí se realizan.

Como parte de la propuesta educativa, integrantes de la Reserva prepararon una serie de actividades lúdicas e interactivas para toda la familia, entre ellas un juego inspirado en la tradicional «oca», cuyo recorrido permitía conocer distintos espacios y características de la reserva.

El stand también contó con la exhibición de diversos ejemplares y elementos de la fauna local, como un capullo de bicho canasto, una mantis religiosa y orugas de mariposas, permitiendo a niños, niñas y personas adultas acercarse al conocimiento de las especies que forman parte de nuestros ecosistemas.

Desde el Municipio se continúa promoviendo espacios de educación y concientización ambiental, entendiendo que conocer y valorar nuestro entorno es un paso fundamental para fortalecer su cuidado y conservación.

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