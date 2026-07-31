El Municipio de Feliciano avanza en la limpieza y nivelación de arroyos para optimizar el escurrimiento hídrico de la ciudad

En el marco del plan de mantenimiento urbano y prevención hídrica, para mitigar los efectos del Niño, el municipio felicianense se encuentra ejecutando intensas tareas de limpieza, nivelación y acondicionamiento del cauce en la confluencia de los arroyos que atraviesan la zona urbana y su continuación para tratar de alcanzar el arroyo Feliciano.

​Las labores se llevan a cabo mediante la utilización de maquinaria pesada (retroexcavadora sobre orugas), con el objetivo prioritario de despejar obstrucciones y optimizar la capacidad de drenaje del sistema.

​»Con estas intervenciones, buscamos lograr un desagüe más ágil y eficiente ante eventuales precipitaciones de gran intensidad o lluvias copiosas, previniendo anegamientos en los sectores adyacentes y brindando mayor tranquilidad y seguridad a los vecinos de la comunidad, expresó al respecto el Intendente Arévalo.

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