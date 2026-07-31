Joven motociclista lesionado tras siniestro vial

Cerca de la medianoche de este jueves, se iniciaron actuaciones a raíz de un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles Maipú y 9 de Julio, en la ciudad de San José.

Por causas que se tratan de establecer mediante pericias correspondientes, se produjo el impacto entre una motocicleta Zanella Sapucai, guiada por un joven de 19 años de edad, y un automóvil Fiat Vivace, en el que se desplazaba un ciudadano de 22 años.

Como consecuencia de la colisión, el conductor del vehículo de menor porte sufrió lesiones leves y debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado por la unidad de Rescate Urbano hacia el nosocomio local.

Asimismo, en el lugar prestó colaboración personal de la Inspección Municipal, procediéndose a la retención preventiva del automóvil Fiat Vivace debido a la constatación de falta de documentación.

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