OSER simplifica trámites en su APP

La Obra Social de Entre Ríos informa a sus afiliados nuevas funcionalidades a la hora de solicitar autorizaciones desde la aplicación MI OSER, con el fin de agilizar y mejorar el proceso de auditorías.

A partir de ahora, si el afiliado inicia una solicitud de autorización desde la aplicación y es notificado con la devolución del trámite por falta de documentación, puede anexar esa documentación en el mismo trámite sin necesidad de iniciar uno nuevo.

Sólo debe ingresar a la aplicación, dirigirse a sus autorizaciones, seleccionar el trámite devuelto y adjuntar la documentación que el médico solicita.

Esta mejora permite un mayor seguimiento de la solicitud, simplifica el trabajo del médico auditor y, en consecuencia, mejora los tiempos de auditoría.



La aplicación MI.OSER está disponible para su descarga a través del link https://mi.oser.gob.ar/

www.discofm.com.ar