Salud compartió los resultados de la implementación del Programa IRAB 2026

Con la participación de autoridades, referentes y equipos de toda la provincia, el Ministerio de Salud de Entre Ríos llevó adelante este viernes una jornada de evaluación del Programa de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) 2026.

Durante la estrategia, implementada entre el 15 de abril y el 17 de julio, las postas respiratorias registraron más de 7.000 consultas, con un pico de demanda coincidente con las bajas temperaturas.

El encuentro se desarrolló en el salón del Museo de Casa de Gobierno, en Paraná, y tuvo como objetivo analizar los resultados epidemiológicos y sanitarios de la estrategia implementada este año mediante la Resolución Nº 1133/26, además de identificar oportunidades de mejora para las próximas temporadas.

A 20 años de su implementación, el Programa IRAB se consolidó como una estrategia clave para el abordaje de las infecciones respiratorias en la primera infancia. Desde 2006, permitió unificar criterios de atención y derivación, generar información epidemiológica específica y fortalecer el rol de los centros de atención primaria como puerta de entrada al sistema de salud para niñas y niños menores de seis años, favoreciendo el seguimiento oportuno y la reducción de la morbimortalidad asociada a estas patologías.

En ese marco, el director general de Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) y Regionalización Perinatal, Paulo Capotosti, destacó la importancia de estos espacios de evaluación. «Este encuentro es fundamental porque nos permite revisar los resultados obtenidos y definir mejoras en un contexto dinámico, que exige incorporar nuevas herramientas y estrategias para responder a los desafíos actuales», señaló.

Además, valoró el compromiso de los equipos de salud: «Quiero reconocer el trabajo de cada integrante del sistema sanitario que, durante la temporada de mayor circulación de virus respiratorios, cuida especialmente a los menores de seis años. Detrás de cada atención hay una articulación silenciosa, construida sobre consensos y el trabajo interdisciplinario».

Por su parte, el director general de Epidemiología, Diego Garcilazo, resaltó «el trabajo articulado y transversal que se viene desarrollando en las acciones vinculadas a maternidad e infancia, lo que permite contar con información de calidad para analizar el impacto concreto de estas enfermedades en el sistema sanitario».

De la jornada también participaron equipos técnicos del Ministerio de Salud, referentes de hospitales y centros de salud, la coordinadora del Observatorio de Primera Infancia de la Vicegobernación, Gisela Iglesias; las directoras de Educación Inicial y de Educación Especial del Consejo General de Educación (CGE), Florencia Piñeiro y Alexia Mors, respectivamente; y la subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Paraná, Miriam Gauna.

Análisis estratégico y epidemiológico del Programa 2026

La directora de Salud Materno Infanto Juvenil, Georgina López, presentó los resultados de la implementación de las distintas postas sanitarias, destacando el alcance de las prestaciones brindadas. Asimismo, subrayó la incorporación, durante este año, del anticuerpo monoclonal Nirsevimab, destinado a niños con mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave por virus sincitial respiratorio (VSR). Esta estrategia permite brindar protección a los bebés durante la temporada de mayor circulación del virus, contribuyendo a reducir los casos graves y las internaciones asociadas a estas infecciones. En tanto desde Epidemiología, Garcilazo brindó un pormenorizado detalle del comportamiento de las patologías respiratorias donde de acuerdo a los registros 3 de cada 4 bronquiolitis ocurrieron antes de los 6 meses y es la causa de internación a nivel provincial.

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