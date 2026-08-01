Accidente de tránsito en Ruta 135

Un siniestro vial se registró durante la jornada de este viernes a la altura del kilómetro 4 de la Ruta 135. Por causas que se tratan de establecer, el hecho involucró a un automóvil marca Citroën, modelo C3 Picasso, en el cual se desplazaban tres personas, su conductor, un hombre de 44 años de edad, acompañado por un ciudadano de 51 años y un adolescente de 12 años, y a una camioneta marca Peugeot Partner, la cual era guiada por un individuo de 72 años.

Como consecuencia, tanto el conductor del vehículo marca Citroën como el menor de edad resultaron con lesiones leves y debieron ser trasladados en ambulancia hacia el Hospital San Benjamín.

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