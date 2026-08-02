Ausentismo, trayectorias y aprendizajes es el nuevo eje que incorpora #HablemosDe para fortalecer las trayectorias educativas

El Consejo General de Educación (CGE) continúa fortaleciendo la campaña #HablemosDe, una iniciativa de prevención y cuidado integral en el ámbito educativo que ya capacitó a más de 3000 docentes, estudiantes y familias de toda la provincia. En esta nueva etapa incorpora el eje «Ausentismo, trayectorias y aprendizajes».



Garantizar la asistencia sostenida a la escuela es uno de los principales desafíos del sistema educativo. Con ese objetivo, el CGE impulsa este nuevo eje de trabajo para sensibilizar, prevenir y promover acciones que fortalezcan las trayectorias escolares y el derecho a la educación.



Cuando un estudiante falta de manera reiterada, no sólo se interrumpe el proceso de aprendizaje, sino que también se debilitan los vínculos con la escuela, disminuyen las oportunidades de participación y se reducen las posibilidades de recibir acompañamiento oportuno.



La preocupación se sustenta en datos que muestran la magnitud del desafío. En la última década, según un informe de Argentinos por la Educación, el ausentismo escolar creció un 40 por ciento, convirtiéndose en uno de los principales retos del sistema educativo.



Además, diversos estudios indican que los estudiantes faltan, en promedio, alrededor de 30 días de clase por año. A lo largo de toda la educación primaria, esa cantidad de inasistencias equivale a perder casi un año completo de escolaridad. En contraste, el 77,3 por ciento de quienes sostienen una trayectoria escolar continua alcanzan mejores aprendizajes.



Frente a este escenario, la provincia promueve una mirada compartida entre la escuela, las familias y la comunidad, entendiendo que acompañar la asistencia y la permanencia escolar es una responsabilidad colectiva.



Con materiales, herramientas y acciones de sensibilización dirigidas a docentes, familias y estudiantes, la campaña reafirma que cada día en la escuela representa una oportunidad para aprender, construir vínculos, desarrollar confianza y proyectar el futuro.

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