Carli Bianco encabezó en San José el foro provincial “Axel es la Esperanza” del Movimiento Derecho al Futuro

Impulsado por los intendentes Gustavo Bastian, de San José; Damián Arévalo, de Feliciano; y Laura Rupp, de El Pingo, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) llevó adelante un encuentro provincial en la ciudad de San José que reunió a más de 700 personas, entre ellos referentes y militantes de distintos puntos de Entre Ríos.

La actividad contó con la presencia del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y tuvo como anfitrión al presidente municipal de San José, Gustavo Bastian.

Durante su intervención, Bianco destacó la importancia del Movimiento Derecho al Futuro como un espacio de encuentro y construcción colectiva.

«Se trata de un paraguas político para que las distintas expresiones del peronismo y otros espacios puedan encontrar un lugar de contención y representación, con el objetivo de construir una alternativa frente al actual modelo económico y social impulsado por el Gobierno nacional y sus aliados», expresó.

Asimismo, remarcó que el objetivo es avanzar en una construcción política con proyección a largo plazo y sostuvo que «2026 debe ser un año de construcción y no de candidaturas».

Bianco también hizo referencia a la necesidad de alcanzar consensos para la definición de postulaciones en los distintos niveles de representación. «Tenemos que construir acuerdos para definir a nuestros candidatos en los ámbitos nacional, provincial y municipal, dejando atrás la lógica de las imposiciones. Esa etapa ya pasó y sabemos que no nos dio buenos resultados», afirmó.

Por último, el funcionario bonaerense planteó la necesidad de profundizar la autocrítica y revisar las acciones desarrolladas en los últimos años. «Debemos reflexionar sobre aquello que hicimos bien y también sobre aquello que debemos corregir para volver a representar las demandas de la sociedad», concluyó.

La actividad se llevó a cabo en el Centro de Jubilados y Pensionados San Pantaleón, donde también hicieron uso de la palabra los intendentes Damián Arévalo y Laura Rupp.

En ese marco, Gustavo Bastian expresó: «Tenemos que salir a cada pueblo, a cada ciudad, a cada rincón de la provincia a convencer a nuestros compañeros y vecinos de que tenemos que seguir construyendo el MDF y que la esperanza del pueblo se llama Axel Kicillof».

En una jornada marcada por un fuerte compromiso militante y una amplia participación de dirigentes de diversos departamentos entrerrianos, San José se convirtió en el escenario del lanzamiento de «Entre Ríos con Vos – Movimiento Derecho al Futuro», en el marco del foro político denominado «Axel es la esperanza».

Por su parte, Arévalo sostuvo: «Nos hablan de equilibrio, y nos parece bien. Pero ese equilibrio se debe llevar adelante con justicia social. Y creo que el gobernador de Buenos Aires encarna la mejor propuesta que puede ofrecer el peronismo para la patria».

A su turno, Laura Rupp afirmó: «Ellos quieren desorganizarnos, porque un pueblo unido es imparable. Necesitamos volver a tener un proyecto de país donde nuestra provincia sea protagonista, que aporte a ese mejor país que queremos, y ese proyecto tiene un conductor y se llama Axel Kicillof».

Durante la jornada se abordaron los principales ejes del movimiento, entre ellos el trabajo, el federalismo, la justicia social y el desarrollo productivo.

La actividad contó con la presencia de legisladores y referentes políticos provinciales, entre ellos los intendentes Julio Pintos, de Pueblo Liebig; Hernán Niz, de Villa Mantero; Elsi Miraglio, de Tabossi; y Luis Gaioli, de Hernández. También participaron los exintendentes Gerardo Chapino, de Federal; Claudia Monjo, de Villaguay; y José Luis Panozzo, de Chajarí. Estuvieron presentes, además, los exlegisladores Marcelo Casaretto y Ángel Giano, junto con el exdirector del IOSPER, Fernando Cañete, entre otros dirigentes.

El foro se consolidó como un espacio de apertura y unidad que busca fortalecer el respaldo a la proyección nacional del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

«Desde San José demostramos que la organización y la unidad militante de toda la provincia son el motor para construir el futuro que Entre Ríos necesita», señalaron desde la organización.

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