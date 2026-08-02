El Honorable Concejo Deliberante de San José declaró de Interés Municipal el proyecto «San Martín y su Extraordinario Regimiento»

La Asociación Cultural Sanmartiniana Departamental Colón informa con profunda satisfacción que el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San José, mediante la Resolución N.º 11/2026, ha declarado de Interés Municipal el proyecto «San Martín y su Extraordinario Regimiento», en reconocimiento a su trascendencia educativa, cultural, histórica y comunitaria.

La mencionada Resolución fue entregada el 21 de julio de 2026 en la Sala de Sesiones «Alejo Peyret» del Honorable Concejo Deliberante de San José, durante un acto institucional en el que recibió la distinción el Secretario de la Asociación Cultural Sanmartiniana Departamental Colón, Prof. Sebastián Zanetti, en representación de la entidad organizadora.

El proyecto se desarrollará en la ciudad de San José durante los días 3, 4, 5, 6 y 7 de agosto de 2026, con un amplio programa de actividades educativas, culturales y protocolares destinadas a instituciones escolares y a la comunidad en general. Asimismo, las jornadas centrales tendrán lugar los días 12, 13 y 14 de agosto, en vísperas de la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

La declaración de Interés Municipal constituye un valioso reconocimiento al trabajo que la Asociación Cultural Sanmartiniana Departamental Colón viene desarrollando de manera sostenida para promover el conocimiento de la vida, obra y legado del Libertador, fortaleciendo los valores de la identidad nacional, el compromiso ciudadano y la educación histórica.

Desde la Asociación se expresa el más sincero agradecimiento al Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San José por el acompañamiento institucional brindado a esta iniciativa, que reafirma la importancia de preservar y difundir la memoria sanmartiniana como patrimonio cultural de todos los argentinos.

Finalmente, se extiende la invitación a las instituciones educativas, organizaciones intermedias, autoridades y a toda la comunidad a participar de las actividades programadas, que permitirán rendir homenaje al Padre de la Patria y fortalecer el vínculo entre la historia, la educación y la construcción de ciudadanía.

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