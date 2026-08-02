La Policía recupera un bien sustraído en barrio El Brillante

En el marco de las tareas investigativas iniciadas a raíz de un hecho ilícito perpetrado frente a una vivienda situada sobre calle Morard, en barrio El Brillante, personal policial logró el recupero de un carro que había sido denunciado como sustraído en la vía pública.

El hecho delictivo se concretó cuando terceros, hasta el momento, no identificados se apoderaron del rodado, el cual se encontraba estacionado en el sector frontal del inmueble. A partir de las averiguaciones practicadas por los efectivos intervinientes y los datos aportados durante las primeras diligencias, durante la noche de este sábado se desplegó un operativo de búsqueda que permitió ubicar el elemento buscado.

El hallazgo se produjo en una zona descampada y carente de iluminación artificial, en las inmediaciones de la intersección de las calles Juan Manuel de Rosas y Dr. Bard. Allí, los uniformados localizaron el carro oculto entre la vegetación del predio.

De acuerdo a las directivas emanadas por la Unidad Fiscal de Colón, se instruyeron las actuaciones correspondientes y la intervención del gabinete criminalístico para el levantamiento de rastros. Una vez completadas las formalidades de rigor, las autoridades judiciales dispusieron la inmediata entrega del bien a su legítima propietaria. En tanto, las actuaciones continúan su curso para establecer la identidad de los autores del hecho.

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