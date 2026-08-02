Lo aprehendieron por daños y lesiones en un violento episodio

Un violento altercado se registró durante las primeras horas de la madrugada de este domingo en barrio El Brillante, donde la intervención del personal policial culminó con la aprehensión de un hombre de 29 años, señalado por irrumpir por la fuerza en una vivienda y provocar daños.

El hecho se desencadenó cuando el implicado se apersonó en la finca e ingresó de manera intempestiva tras violentar la puerta de acceso. Una vez en el interior del inmueble, se inició una acalorada discusión con los moradores que derivó rápidamente en un forcejeo y posterior intercambio de agresiones. La confrontación se trasladó hacia la vía pública, ámbito en el cual se ocasionaron daños materiales sobre un automóvil que permanecía estacionado en las inmediaciones.

Ante la entidad de los acontecimientos, el personal interviniente procedió a la inmediata reducción y aprehensión del sospechoso. La novedad fue puesta en conocimiento de la Unidad Fiscal de Colón, a cargo de la Dra. Micaela Di Pretoro, desde donde se dispuso el traslado del aprehendido hacia la Jefatura Departamental, lugar donde permanece alojado en el marco de las actuaciones caratuladas inicialmente como supuesto delito de lesiones y daños.

www.discofm.com.ar