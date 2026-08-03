Comenzó a implementarse el Sigap Salud en el Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay

El pasado viernes dio inicio la implementación del Sistema Integral de Gestión y Administración de Personal (Sigap) en Salud en el Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay, en el marco de la incorporación progresiva de hospitales y centros de atención primaria del Ministerio de Salud a esta plataforma.

El pasado viernes dio inicio la implementación del Sistema Integral de Gestión y Administración de Personal (Sigap) en Salud en el Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay, en el marco de la incorporación progresiva de hospitales y centros de atención primaria del Ministerio de Salud a esta plataforma.

Del acto participaron el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano; el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales; el director del Hospital Urquiza, doctor Ariel Vales; la secretaria adjunta de UPCN, Carina Dominguez; personal del hospital; la directora general de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, Beatriz Brandan, y su equipo.

La puesta en marcha del Sigap representa un paso clave en la modernización del sistema de gestión de personal de salud en la provincia, ya que digitaliza procesos que hasta el momento se realizaban de forma manual o presencial. A través de la nueva plataforma, las y los trabajadores podrán gestionar sus licencias médicas, consultar su legajo personal y acceder al historial de trámites desde cualquier dispositivo con conexión a internet, sin necesidad de trasladarse ni realizar gestiones presenciales.

Un sistema integrado con Enfermería

La implementación se complementa con el Sistema Integrado de Planificación en Enfermería, que reemplaza las tradicionales planillas en papel por un registro digital. Esta herramienta permite optimizar la planificación de los recursos humanos del área, favorecer una asignación más equitativa y ágil del personal, e integrar la información directamente con el Sigap, reduciendo tiempos y procesos administrativos.

Coordinación y alcance provincial

La iniciativa es coordinada por el equipo técnico del Sigap, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos de la provincia, organismo que funciona en la órbita del Ministerio de Gobierno y Trabajo, a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Además, el sistema brinda a directivos y áreas de recursos humanos herramientas y criterios comunes para gestionar al personal de manera más ordenada, eficiente y transparente.

Cabe destacar que el Sigap fue adaptado especialmente a las necesidades del sector salud y comenzará a implementarse de manera gradual en toda la provincia, incorporando actualizaciones y mejoras a medida que avance su despliegue.

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