Entre Ríos lider en proyectos de instituciones educativas financiados por el Régimen de Crédito Fiscal 2026

La provincia obtuvo el primer lugar a nivel nacional por la cantidad de proyectos presentados, aprobados y financiados a través del Régimen de Crédito Fiscal del Instituto Nacional de Educación Tecnológica INET (ley nacional 22.317). El logro beneficia a instituciones educativas de ocho departamentos.

En total, 13 proyectos de escuelas de Colón (una), Concordia (una), Federación (tres), Gualeguaychú (una), Nogoyá (dos), Paraná (dos), San Salvador (una) y Villaguay (dos) obtuvieron financiamiento, resultado del alto puntaje alcanzado durante el proceso de evaluación. De esta manera, Entre Ríos se ubicó primera en Argentina, consolidando el trabajo conjunto que llevan adelante las escuelas técnicas, agrotécnicas y centros de formación profesional junto al Consejo General de Educación (CGE).

Durante la convocatoria 2026, cada proyecto pudo acceder a un financiamiento de hasta 30 o 40 millones de pesos, según su modalidad. Además, cada propuesta cuenta con el acompañamiento de una empresa patrocinante, que financia el proyecto y luego recupera ese aporte mediante el régimen de crédito fiscal aplicado a impuestos nacionales

El programa de Crédito Fiscal se financia con fondos asignados por el Presupuesto Nacional y distribuye los recursos entre los proyectos que superan los 70 puntos de evaluación. En una primera instancia se realiza una distribución proporcional de acuerdo con los criterios establecidos por el CGE y posteriormente, los fondos restantes se asignan a las propuestas con mayor puntaje hasta completar el presupuesto disponible.

Este régimen permite que cada institución educativa de gestión estatal o privada que brinde Educación Técnico Profesional presente anualmente proyectos destinados a ofrecer cursos vinculados al mundo del trabajo para la comunidad y, cuando resulte necesario, solicitar el financiamiento del equipamiento requerido para su desarrollo.

Las empresas interesadas en acompañar proyectos de educación y trabajo pueden obtener más información escribiendo a adp.planeamiento.cge@entrerios.edu.ar.

El detalle de la convocatoria y de los proyectos financiados se encuentra disponible en el sitio oficial del INET.

www.discofm.com.ar