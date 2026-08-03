Se expondrá en el HCD la obra «U-ru-gua-í» de Silvia Blanco

El Honorable Concejo Deliberante de San José recibió la visita de la artista Silvia Blanco, quien gentilmente cedió en préstamo su obra «U-ru-gua-í», que desde este lunes podrá ser apreciada por quienes visiten la Sala de Sesiones «Alejo Peyret».

La propuesta artística busca acercar a la comunidad la riqueza de las aves que habitan la costa del río Uruguay. Las figuras, realizadas a escala, representan una selección de especies características de nuestra región, poniendo especial énfasis en aquellas más vistosas y, en algunos casos, amenazadas, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de su protección.

La obra se completa con imágenes del río Uruguay, recreando el hábitat natural de estas aves y ofreciendo una experiencia que invita a valorar el patrimonio natural de nuestra zona. Además, es posible que más de sus obras lleguen para ser expuestas.

Desde el Honorable Concejo Deliberante se agradece a Silvia Blanco por compartir su trabajo con la comunidad y por acercar, a través del arte, un valioso mensaje de educación y cuidado del ambiente.

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