Sigue la difusión del escudo y la bandera de Colón en las escuelas de la ciudad

En el recinto del Honorable Concejo Deliberante se realizó una nueva instancia de capacitación destinada a promover el conocimiento, la valoración y el uso adecuado de los símbolos oficiales de la ciudad. La primera etapa del programa está dirigida a las escuelas primarias de Colón.

La Municipalidad de Colón continúa desarrollando el programa de difusión del escudo y la bandera de la ciudad, una iniciativa establecida por ordenanza y llevada adelante a través de la Comisión de Protección del Patrimonio Local.

En esta oportunidad, se realizó una capacitación en el recinto del Honorable Concejo Deliberante con el propósito de acercar a las comunidades educativas la historia, el significado y la importancia institucional de los símbolos que representan la identidad de Colón.

La propuesta busca fortalecer el conocimiento y la valoración del patrimonio local, promoviendo el uso adecuado del escudo y la bandera de la ciudad dentro de los establecimientos educativos.

Esta primera etapa está destinada a las escuelas primarias. Durante el transcurso de 2026 se prevé alcanzar progresivamente a todas las instituciones de nivel primario, para continuar durante el próximo año con las escuelas secundarias.

Del encuentro participaron autoridades del Honorable Concejo Deliberante, concejales, integrantes de la Comisión de Protección del Patrimonio Local y delegaciones de las siguientes instituciones educativas:

* Escuela N.° 1 “Juan José Paso”.

* Escuela N.° 56 “Hipólito Yrigoyen”.

* Escuela N.° 7 “Tomás Godoy Cruz”.

* Escuela N.° 82 “Emilio Gouchón”.

* Escuela N.° 85 “Prefectura Naval Argentina”.

* Escuela N.° 60 “Capital Federal”.

La jornada permitió compartir conocimientos, responder consultas y generar un espacio de intercambio sobre los elementos históricos y culturales que forman parte de la identidad institucional de la ciudad.

Con este programa, el Municipio continúa promoviendo la educación, la memoria y la transmisión del patrimonio local entre las nuevas generaciones.

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