Aprehenden un joven por incumplir medida judicial de restricción

En la noche del lunes, personal policial de la Jefatura Departamental Colón intervino tras recibir llamados de vecinos que alertaban sobre movimientos sospechosos en una vivienda sin moradores.

Al arribar al domicilio, y con la autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron al inmueble, donde localizaron a un joven de 22 años. Al verificar sus datos en los registros correspondientes, constataron que sobre el mismo pesaban medidas judiciales vigentes de prohibición de acercamiento y permanencia respecto de la propietaria de la vivienda, dictadas por el Juzgado de Familia.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal de turno, se dispuso la aprehensión del individuo por el supuesto Delito de Desobediencia Judicial en Flagrancia, siendo trasladado y alojado en la Jefatura Departamental Colón, donde permanece a disposición de la autoridad judicial interviniente.

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