Detienen un joven con pedido judicial

En horas de la tarde de este martes, personal de Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar concretó el cumplimiento de una orden de Detención librada por el Juzgado de Garantías de Colón, en el marco de una causa por el delito de Amenazas.

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de calles Cabo Primero Pereyra y San Martín, donde se procedió a la detención de un joven de 23 años sobre quien recaía el oficio judicial. Posteriormente, y con conocimiento de la Unidad Fiscal de turno, fue trasladado a la Jefatura Departamental Colón, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente.

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