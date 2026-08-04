Entre Ríos bajo Alerta Amarillo por tormentas intensas para miércoles y jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Alerta Amarillo por tormentas para la provincia de Entre Ríos, previstas para este miercoles y jueves.

Se prevé el desarrollo de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas intensas, eventual caída de granizo, importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

El miércoles el alerta afectará al centro, norte y este de la provincia, específicamente los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Villaguay, Colón, Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

En tanto, el día jueves el fenómeno se extenderá a la totalidad del territorio entrerriano. Se esperan valores de acumulación de agua entre 30 y 60 mm, los cuales pueden ser superados de forma puntual en sectores específicos.

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