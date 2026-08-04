Feliciano actualiza los sistemas de Videovigilancia

Comprometidos con la seguridad y la prevención, la Municipalidad de San José de Feliciano continúa invirtiendo en sistemas que mejoran la videovigilancia en la ciudad.

«Esta vez, trabajamos con la implementación de un sistema de transmisión mas eficiente y que mejora las gastos mensuales del Municipio», puntualizó el Intendente Arévalo al respecto.

Ahora el sistema de videovigilancia de 24 cámaras de la ciudad, no generará costos mensuales de funcionamiento por servicios de Internet e IP pública. Únicamente se realizan mantenimientos correctivos cuando se presentan incidencias externas o fallas en los equipos.

www.discofm.com.ar

Entradas relacionadas

Se abordaron en reunión de gabinete acciones para la contingencia climática y el saneamiento de las cuentas previsionales

Entre Ríos firmó un acuerdo histórico con la Nación: ANSES transferirá 120.000 millones para compensar parte del déficit previsional

En el último año, creció un 4 por ciento el empleo registrado en la Economía del Conocimiento en Entre Ríos

Acerca de discofm

Ver todas las entradas de discofm →