Feliciano actualiza los sistemas de Videovigilancia

Comprometidos con la seguridad y la prevención, la Municipalidad de San José de Feliciano continúa invirtiendo en sistemas que mejoran la videovigilancia en la ciudad.

«Esta vez, trabajamos con la implementación de un sistema de transmisión mas eficiente y que mejora las gastos mensuales del Municipio», puntualizó el Intendente Arévalo al respecto.

Ahora el sistema de videovigilancia de 24 cámaras de la ciudad, no generará costos mensuales de funcionamiento por servicios de Internet e IP pública. Únicamente se realizan mantenimientos correctivos cuando se presentan incidencias externas o fallas en los equipos.

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