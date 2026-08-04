Llega el Festival Pollo al Disco 2026

San José se prepara para vivir uno de los eventos gastronómicos y culturales más esperados del año.

El evento se desarrollará el Domingo 16 de agosto en el Predio Multieventos, con entrada libre y gratuita.

Desde las 17:00 horas se comenzará a vivir la Previa del Festival Pollo al Disco, con música en vivo, cuadros artísticos, la Feria de Emprendedores y toda la buena onda para compartir una gran tarde en familia y con amigos.

Ya están abiertas las inscripciones para la Edición 2026

Se puede participar de manera individual o en equipos de hasta tres personas. La inscripción es gratuita, los cupos son limitados y la organización entregará los ingredientes básicos.

Desde las 20:00 horas el gran Festival

Ya es posible reservar la porción de Pollo al Disco con arroz, a beneficio de los 50 años del Hogar de Ancianos La Inmaculada.

El valor de la porción es de $12.000 y se puede retirar o disfrutar durante el festival.

Las reservas se realizan al teléfono 3447 547761.

Asimismo se pueden reservar mesa con 4 sillas a $15.000 y sillas individuales a $2.000.

Para esto último dirigirse a Turismo San José, cito en Alejo Peyret 1180 o telefónicamente al teléfono 3447 64-8480.

Peña y espectáculos en vivo

La música y la danza serán protagonistas con las presentaciones de Ballet Huellas de Tradición, Los Andariegos del Chamamé y Los Duendes, asimismo habrá Feria de Emprendedores.

El domingo 16 de agosto se podrá disfrutar de una jornada donde la gastronomía, la cultura, la música y la solidaridad se unen para vivir una verdadera fiesta en San José.

www.discofm.com.ar