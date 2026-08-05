Aprehenden dos hombres que intentaban robar cables

En horas de la noche del martes, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón acudió a inmediaciones de calles Bolívar y Primera Junta, luego de recibir llamados de vecinos que alertaban sobre la presencia de dos personas manipulando una caja de distribución telefónica.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron a dos hombres de 24 y 35 años de edad, constatando que la instalación presentaba daños en su sistema de seguridad, con evidencias de un intento de sustracción de cableado.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron tramos de cable ya cortados, cuchillos y otros elementos que habrían sido utilizados para concretar la maniobra delictiva.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal de turno, dispuso la aprehensión de ambos hombres, quienes fueron trasladados y alojados en dependencias policiales, donde permanecen a disposición de la Justicia, por el delito de robo en grado de tentativa.

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