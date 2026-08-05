Comenzó la planificación de la Primavera 2026 en San José

Con el objetivo de comenzar a organizar las actividades de la Primavera 2026, el Área de Juventudes de la Municipalidad de San José llevó adelante una reunión de trabajo en la Casa del Bicentenario, convocando a los distintos actores que formarán parte de esta propuesta.

Del encuentro participaron representantes de las áreas municipales de Educación, Salud y Bienestar Social y del Honorable Concejo Deliberante, integrantes del Foro de Seguridad Ciudadana de San José, autoridades de la Dirección Departamental de Escuelas, además de delegados, madres, padres y estudiantes de la Promoción 2026 de las instituciones educativas de la ciudad.

Durante la reunión se compartieron las primeras líneas de trabajo y se generó un espacio de diálogo e intercambio para comenzar a coordinar las distintas acciones que formarán parte de la organización de los festejos estudiantiles.

Desde el Municipio se continúa promoviendo instancias de participación y trabajo articulado entre instituciones, familias y jóvenes, con el propósito de construir una Primavera 2026 organizada, segura y pensada para el disfrute de toda la comunidad.

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