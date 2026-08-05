Dio inicio una nueva edición del Concejo Deliberante Juvenil en Feliciano

Durante la tarde del martes, el municipio de San José de Feliciano pudo dar inicio al Concejo Deliberante Juvenil, con el lanzamiento de la primera etapa de presentación, recorrido y comienzo de la capacitación.

De acuerdo a la ordenanza, el Concejo Deliberante Juvenil tiene como objetivo formar un espacio institucional, que genere las condiciones necesarias para garantizar la incorporación de los estudiantes a la toma de decisiones de la vida pública, tomando conocimiento de los asuntos de Estado y la importancia de involucrarse en los destinos de la comunidad.

«Agradecemos la invitación del equipo del HCD y del gran trabajo de la comisión de Profesores asesores que guían y capacitan a los alumnos», manifiesta el respecto el Intendente Arévalo.

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