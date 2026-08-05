Entre Ríos refuerza el sistema sanitario con la incorporación de 24 ambulancias y nuevo equipamiento

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la entrega de 24 ambulancias, cinco motocicletas equipadas para emergencias, un ecógrafo y un desfibrilador destinados a reforzar la red de salud pública provincial. El nuevo equipamiento fue donado por la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) y forma parte de un plan estratégico para mejorar la atención sanitaria y la capacidad de respuesta en todo el territorio.

Durante el acto, realizado este miércoles en la explanada de la Casa de Gobierno, se destacó que la incorporación incluye vehículos preparados para distinta complejidad en los traslados y atención prehospitalaria, además de motocicletas que funcionarán como Unidades de Respuesta Inmediata diseñadas para agilizar la asistencia en zonas urbanas de difícil acceso.

El gobernador Rogelio Frigerio subrayó que la adquisición es el resultado de una gestión basada en el orden y el trabajo en equipo con entes descentralizados. «Son dos las cuestiones que más caracterizan nuestra gestión: trabajar en equipo y priorizar. Cuando uno no tiene recursos, tiene que priorizar», afirmó el mandatario, señalando que al asumir, el 50 por ciento de las ambulancias tenían más de 10 años de antigüedad.

Frigerio explicó que, a pesar del contexto económico actual, el gobierno logró canalizar los fondos hacia las áreas críticas. «En una época de vacas flacas, de falta de recursos, ordenamos y concentramos la atención y la energía en lo más prioritario, que claramente en este caso es la salud pública», subrayó.

Por su parte, la vicegobernadora Alicia Aluani resaltó el impacto directo que estas herramientas tendrán en la comunidad. «Uno de los pilares fundamentales y prioridades de nuestra gestión es el fortalecimiento del sistema de salud y esto es ejemplo de lo que estamos haciendo, fortaleciéndolo con nuevas ambulancias y equipamiento para dar respuesta inmediata», afirmó.

Detalles del equipamiento y distribución

El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, detalló que de las 24 unidades, 15 serán destinadas a traslados interurbanos y nueve (de menor porte) para el servicio 107 en las localidades más grandes. Sobre la distribución, indicó que se priorizará a los hospitales con unidades de mayor antigüedad o kilometraje. «Esto surge de una gestión y planificación ordenada y progresiva. Vamos renovando así las unidades que nos habíamos propuesto», señaló Blanzaco, destacando además la novedad de las motos para llegar más rápido a lugares donde hace falta.

Finalmente, el presidente de la Delegación Argentina ante la CTM, Alejandro Daneri, ratificó el compromiso del organismo con los objetivos provinciales, manifestando que se «trabaja muy coordinadamente con la gestión del gobernador Frigerio. Fortalecimos y vamos a continuar fortaleciendo el sistema de salud dentro de una gestión y un programa provincial estratégico». Y mencionó que ya suman 44 las ambulancias entregadas por CTM a la provincia.

Además de las unidades de traslado, el Ministerio de Salud incorporó un ecógrafo de última generación para estudios especializados y un desfibrilador externo automático (DEA) para emergencias cardiovasculares. Del acto también participaron autoridades provinciales y directivos de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

www.discofm.com.ar