Renuevan alerta naranja por tormentas y vientos para este jueves

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta naranja por tormentas y vientos fuertes para este jueves. De acuerdo con el informe, el aviso abarca la totalidad del territorio entrerriano.

Se prevé que la provincia sea afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo. Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 50 y 80 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Recomendaciones

Ante estas condiciones meteorológicas, se solicita a la población extremar las medidas de precaución y tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, retirando de balcones y terrazas elementos como macetas, tendederos y muebles de jardín.

Evitar salir de los hogares salvo que sea estrictamente necesario y no refugiarse debajo de árboles ni postes de electricidad.

No sacar los residuos para evitar la obstrucción de desagües y sumideros, lo que podría provocar anegamientos.

En caso de conducir, hacerlo con las luces bajas encendidas, aumentar la distancia de frenado y evitar transitar por calles o caminos anegados.

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