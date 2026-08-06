Aprehendieron una mujer por violación de domicilio

Personal de Comisaría de San José intervino en un domicilio ubicado en inmediaciones de calle Dr. Antón al 2.000, tras un llamado que alertaba sobre un conflicto en el lugar.

Según las primeras averiguaciones, una mujer de 26 años habría ingresado a la vivienda sin autorización. Posteriormente, tras mantener una discusión, se introdujo en un automóvil perteneciente a su expareja y se negaba a descender, pese a los reiterados pedidos para que depusiera su actitud.

Informada de la situación, la Unidad Fiscal de turno dispuso la intervención del Juzgado de Paz y de personal femenino de Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar.

Luego de un prolongado diálogo que no logró que la mujer desistiera de su conducta, se procedió a su aprehensión por el presunto delito de Violación de Domicilio. Finalmente, fue trasladada a Sede Policial donde quedó alojada a disposición de la autoridad judicial interviniente.

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