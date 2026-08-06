Colón comenzó a prepararse ante la visita del papa León XIV a Paysandú

El intendente José Luis Walser inició contactos con autoridades de la ciudad uruguaya y anticipó que el Municipio trabajará junto a organismos fronterizos, representantes de la Iglesia y el sector turístico para recibir a quienes se trasladen hacia la región.

Luego de la confirmación oficial de la visita del papa León XIV a Paysandú, el intendente de Colón, José Luis Walser, anunció que el Municipio comenzó a trabajar en la planificación turística, institucional y operativa que demandará este acontecimiento de alcance internacional.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el Papa realizará un viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Su recorrido por Uruguay se desarrollará del 6 al 8 de noviembre e incluirá Montevideo, Paysandú y Florida. Posteriormente visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de continuar su viaje hacia Perú. El cronograma detallado de actividades será difundido próximamente.

Por su ubicación estratégica frente a Paysandú y su conexión a través del puente internacional General Artigas, Colón se prepara para acompañar el importante movimiento de visitantes, comunidades religiosas y delegaciones que podría producirse durante los días previos y posteriores a la visita.

Articulación con Paysandú

Walser confirmó que mantuvo conversaciones con autoridades de Paysandú y que los equipos turísticos de ambas ciudades ya comenzaron a vincularse para avanzar en la organización regional. “Primero queremos felicitar a la comunidad de Paysandú por esta visita y, segundo, poner a disposición toda la infraestructura que tiene Colón para las personas que, desde distintos lugares de la Argentina, pasen por nuestra ciudad para ir a ver al Papa”, expresó.

El Intendente remarcó que este trabajo es posible gracias a una relación institucional sostenida sobre el diálogo, aun durante momentos en los que ambas ciudades debieron defender intereses propios. “Siempre ha primado en mí una forma de hacer política y de hacer gobierno: el diálogo. Eso nos permite hoy tener la puerta abierta con el Intendente de Paysandú y con su director de Turismo”, afirmó.

Walser agregó que la vinculación entre las dos ciudades constituye una condición necesaria para generar oportunidades que beneficien a toda la microrregión.

Luego de la confirmación oficial de la visita del papa León XIV a Paysandú, el intendente de Colón, José Luis Walser, anunció que el Municipio comenzó a trabajar en la planificación turística, institucional y operativa que demandará este acontecimiento de alcance internacional.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el Papa realizará un viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Su recorrido por Uruguay se desarrollará del 6 al 8 de noviembre e incluirá Montevideo, Paysandú y Florida. Posteriormente visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de continuar su viaje hacia Perú. El cronograma detallado de actividades será difundido próximamente.

Por su ubicación estratégica frente a Paysandú y su conexión a través del puente internacional General Artigas, Colón se prepara para acompañar el importante movimiento de visitantes, comunidades religiosas y delegaciones que podría producirse durante los días previos y posteriores a la visita.

Colón pondrá a disposición su infraestructura turística

De acuerdo con lo señalado por el Intendente, Colón dispone de aproximadamente 12.000 plazas de alojamiento, 10.000 cubiertos gastronómicos y una amplia estructura de servicios para recibir visitantes.

A esto se suman el complejo termal, los circuitos vinculados con la producción vitivinícola, las propuestas culturales, los espacios naturales y los distintos atractivos turísticos de la ciudad. “Queremos que quienes vengan por la visita del Papa también puedan quedarse algunos días en Colón y disfrutar de todo lo que tenemos. Está todo puesto a disposición y venimos dialogando con el sector turístico para trabajar en conjunto”, explicó Walser.

El objetivo será acompañar a quienes necesiten alojamiento, gastronomía y servicios durante su paso por la región, al mismo tiempo que se genera movimiento económico para los prestadores locales.

Preparación operativa y fronteriza

Además de la planificación turística, el Municipio prevé comenzar las gestiones necesarias con los organismos responsables de la seguridad y el funcionamiento del paso fronterizo. “Claramente vamos a tener que trabajar con Prefectura, Gendarmería y todos los organismos que intervienen en un evento de esta importancia”, anticipó el Intendente.

La organización deberá contemplar el posible incremento del tránsito sobre el puente internacional, los controles migratorios, la circulación de vehículos, el transporte de pasajeros y la asistencia a quienes permanezcan en Colón antes de cruzar hacia Uruguay.

Estas acciones se definirán progresivamente a medida que se conozcan el programa definitivo, los horarios de las actividades y las disposiciones operativas establecidas por las autoridades nacionales y uruguayas.

Vinculación con las comunidades de fe

Walser también adelantó que se establecerán contactos con las autoridades eclesiásticas de la región para poner la infraestructura de Colón a disposición de las parroquias, congregaciones y comunidades que proyecten viajar a Paysandú. “Queremos que, a través de los representantes de la Iglesia y del Obispado, podamos acercar a cada comunidad de fe todo lo que Colón tiene para ofrecer, tanto a quienes lleguen desde nuestra provincia como desde otros lugares”, señaló.

Una oportunidad para toda la microrregión

El Intendente consideró que la visita constituye una oportunidad de gran importancia para Colón, Paysandú y las demás localidades de la región, especialmente en un período de menor actividad turística.

“Nos estamos preparando para recibir a toda esa gente que va a querer pasar por este lugar y que normalmente llega con días de anticipación. Eso genera consumo, ocupación y trabajo en nuestra ciudad”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que el sector turístico atraviesa un escenario complejo debido a la situación económica, la creciente del río Uruguay y las dificultades climáticas, por lo que resulta necesario redoblar esfuerzos y aprovechar cada acontecimiento que permita sostener el trabajo local.

La Municipalidad continuará avanzando en una agenda conjunta con las autoridades de Paysandú, los organismos fronterizos, los representantes de la Iglesia y el sector privado para acompañar responsablemente un acontecimiento de relevancia histórica para toda la región.

De acuerdo con lo señalado por el Intendente, Colón dispone de aproximadamente 12.000 plazas de alojamiento, 10.000 cubiertos gastronómicos y una amplia estructura de servicios para recibir visitantes.

A esto se suman el complejo termal, los circuitos vinculados con la producción vitivinícola, las propuestas culturales, los espacios naturales y los distintos atractivos turísticos de la ciudad. “Queremos que quienes vengan por la visita del Papa también puedan quedarse algunos días en Colón y disfrutar de todo lo que tenemos. Está todo puesto a disposición y venimos dialogando con el sector turístico para trabajar en conjunto”, explicó Walser.

El objetivo será acompañar a quienes necesiten alojamiento, gastronomía y servicios durante su paso por la región, al mismo tiempo que se genera movimiento económico para los prestadores locales.

Preparación operativa y fronteriza

Además de la planificación turística, el Municipio prevé comenzar las gestiones necesarias con los organismos responsables de la seguridad y el funcionamiento del paso fronterizo. “Claramente vamos a tener que trabajar con Prefectura, Gendarmería y todos los organismos que intervienen en un evento de esta importancia”, anticipó el Intendente.

La organización deberá contemplar el posible incremento del tránsito sobre el puente internacional, los controles migratorios, la circulación de vehículos, el transporte de pasajeros y la asistencia a quienes permanezcan en Colón antes de cruzar hacia Uruguay.

Estas acciones se definirán progresivamente a medida que se conozcan el programa definitivo, los horarios de las actividades y las disposiciones operativas establecidas por las autoridades nacionales y uruguayas.

Vinculación con las comunidades de fe

Walser también adelantó que se establecerán contactos con las autoridades eclesiásticas de la región para poner la infraestructura de Colón a disposición de las parroquias, congregaciones y comunidades que proyecten viajar a Paysandú. “Queremos que, a través de los representantes de la Iglesia y del Obispado, podamos acercar a cada comunidad de fe todo lo que Colón tiene para ofrecer, tanto a quienes lleguen desde nuestra provincia como desde otros lugares”, señaló.

Una oportunidad para toda la microrregión

El Intendente consideró que la visita constituye una oportunidad de gran importancia para Colón, Paysandú y las demás localidades de la región, especialmente en un período de menor actividad turística.

“Nos estamos preparando para recibir a toda esa gente que va a querer pasar por este lugar y que normalmente llega con días de anticipación. Eso genera consumo, ocupación y trabajo en nuestra ciudad”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que el sector turístico atraviesa un escenario complejo debido a la situación económica, la creciente del río Uruguay y las dificultades climáticas, por lo que resulta necesario redoblar esfuerzos y aprovechar cada acontecimiento que permita sostener el trabajo local.

La Municipalidad continuará avanzando en una agenda conjunta con las autoridades de Paysandú, los organismos fronterizos, los representantes de la Iglesia y el sector privado para acompañar responsablemente un acontecimiento de relevancia histórica para toda la región.

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