Frigerio destacó la recuperación de OSER con más prestaciones, mayor cobertura y cuentas ordenadas

El gobernador Rogelio Frigerio presentó el balance de gestión de la Obra Social de Entre Ríos (OSER). En ese marco, sostuvo que la transformación permitió mejorar la atención a los afiliados, ampliar las prestaciones y ordenar las cuentas de la institución. Destacó la reducción de un 30 por ciento del déficit, el incremento de un 11 por ciento en los recursos destinados a la atención y la incorporación de más de 300 mil prestaciones.

Acompañado por el presidente y vicepresidente de la OSER, Mariano Gallegos y Ricardo García, el mandatario presentó el balance de la obra social correspondiente al período que abarca la intervención de 2025, el primer semestre de funcionamiento de la nueva entidad y la primera mitad del año 2026. En ese marco, detalló cómo el ordenamiento administrativo y financiero permitió una profunda transformación de la institución, priorizando siempre la calidad de la atención a los afiliados.

«A mí me gusta que me juzguen por los resultados y hoy tenemos resultados concretos para mostrar», afirmó el gobernador. En este sentido, remarcó que quedó demostrado que «es posible mejorar la atención, aumentar las prestaciones y, al mismo tiempo, ordenar las cuentas de la obra social».

Beneficios directos para afiliados y afiliadas

Frigerio resaltó que el saneamiento integral de OSER se tradujo de forma inmediata en una ampliación histórica de la cobertura médica para las familias entrerrianas. Informó que en comparación con el período anterior, la obra social sumó más de 300.000 prestaciones, 80.000 consultas médicas, 120.000 prácticas médicas, 100.000 recetarios con cobertura y más de un centenar de internaciones.

Asimismo, indicó que se resolvió una de las problemáticas más dolorosas que afectaba a la institución, las más de 1.100 personas que aguardaban una cirugía programada por falta de prótesis, que recibieron la respuesta médica correspondiente, gracias a la regularización de una deuda prestacional heredada superior a los 10.000 millones de pesos. Además, afirmó que se incorporaron nuevos médicos, clínicas y laboratorios, ampliando la red de prestadores en distintos puntos de la provincia.

Modernización y cercanía

El mandatario sostuvo que, para facilitar la relación diaria con la obra social, la gestión avanzó en la modernización tecnológica mediante la aplicación MiOser. Esta herramienta, que incluye recetas electrónicas y digitalización de autorizaciones, ya procesa más de 500 trámites diarios con órdenes mediante código QR, agilizando los tiempos de respuesta y simplificando los procesos burocráticos.

Por otra parte, el gobernador anunció un hito fundamental en materia de transparencia y equidad: «Vamos a poner en vigencia un vademecum con criterios claros para la cobertura de medicamentos. Todos los afiliados, todos los prestadores, los médicos, van a saber qué está cubierto, en qué porcentaje y bajo qué condiciones y qué situaciones equivalentes, además reciban la misma respuesta».

Ordenamiento financiero

El balance presentado expone que el déficit institucional se redujo en un 30 por ciento en términos reales durante el primer año de funcionamiento de OSER. Este ordenamiento financiero se logró mediante la reducción de gastos administrativos, la renegociación de la deuda heredada, la regularización laboral de 120 trabajadores y la eliminación de sobreprecios en la compra de medicamentos.

Como resultado de esta eficiencia, el porcentaje de recursos que se destina directamente a las prestaciones de salud se incrementó del 77 por ciento en 2024 al 88 por ciento actual, representando un aumento del 11 por ciento en inversión en beneficio de los afiliados y una reducción equivalente en el costo de la estructura administrativa. «Se podía hacer bien si no se robaba, si la dirigencia política no se quedaba con gran parte de los recursos de la gente», enfatizó Frigerio, añadiendo que con esta gestión «se empiezan a terminar los privilegios de la política en nuestra provincia».

Para finalizar, el mandatario ratificó el compromiso de continuar en esta senda y agradeció el esfuerzo de las y los trabajadores y directores de la obra social. «Estamos construyendo una nueva forma de gestionar la salud con una obra social más eficiente, más transparente, mucho más cercana al afiliado y por supuesto con el afiliado siempre en el centro de la escena y de la atención».

Y sostuvo: «Este camino recién empieza, está comenzando. Falta muchísimo. Nosotros tenemos la vara mucho más alta, queremos ser la mejor obra social del país y para eso tenemos que seguir en este rumbo», concluyó el gobernador.

Luego de la conferencia de prensa, el gobernador recorrió la nueva sede de OSER ubicada en calle España e Italia, de Paraná.

También estuvieron presentes en la presentación la vocal de la obra social en representación de los trabajadores, Flavia Maidana; la integrante de la comisión directiva de la Federación Médica de Entre Ríos, Eugenia Reellardo; la presidenta de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos, Silvia Dagostino; el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, Roberto Aranguren; y el presidente del Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos, Roberto Hard.

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