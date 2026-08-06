La provincia invierte 34 millones de pesos en obras para una escuela de Basavilbaso

El Gobierno de Entre Ríos ejecuta una obra de emergencia en la escuela secundaria N° 10 Basavilbaso ubicada en la localidad homónima del departamento Uruguay. Los trabajos, que demandarán una inversión provincial de 34 millones de pesos, están enfocados en la reconstrucción del tapial perimetral y la solución de filtraciones, brindarán mayor seguridad a la comunidad educativa.

El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura lleva adelante una obra de emergencia en la escuela secundaria N° 10 Basavilbaso, ubicada sobre calle Barón Hirsch 175 de la localidad homónima. El inmueble data de una construcción de 1980 y cuenta con una superficie de 2.882 mt2 distribuidos en aulas, laboratorios, grupos sanitarios, dependencias administrativas y vivienda de maestranza, funcionando allí también la escuela secundaria para adultos N° 13 y la tecnicatura superior en Granja y Producción Avícola dependiente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

La intervención fue definida a partir de una inspección técnica realizada por la zonal departamental de Arquitectura, la cual detectó un marcado deterioro en el tapial ubicado sobre la calle Quiroz. La estructura presentaba una fractura en su base y una pronunciada inclinación por el empuje de tierra generado por el desnivel del predio, situación que representaba un riesgo para las y los transeúntes y la población escolar. Asimismo, se verificaron problemas de humedad en el sector de maestranza ocasionados por filtraciones provenientes de una pared lindera.

Al respecto, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que estas intervenciones responden al compromiso de la gestión provincial de sostener una infraestructura escolar segura para el aprendizaje de las y los estudiantes. Asimismo, el funcionario explicó que «este tipo de obras de emergencia se ejecutan frente a situaciones concretas que en ocasiones representan un riesgo para la comunidad educativa y en este caso, debido a los distintos establecimientos que allí funcionan, tendrá un impacto directo sobre una amplia población educativa».

Los trabajos contemplan la demolición y reconstrucción integral del tapial perimetral mediante una estructura de hormigón armado con vigas de fundación y columnas que brindarán estabilidad, además de mampostería de ladrillos, la reparación del portón de acceso vehicular y la colocación de una puerta de servicio. En tanto, en el sector de maestranza se ejecutan tareas para eliminar las filtraciones, reconstruir la capa aisladora vertical y reparar los revoques afectados. La obra tiene un plazo de ejecución de 30 días corridos y está a cargo de la empresa contratista Constructora Cardenal S.A.S.

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