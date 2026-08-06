La provincia proyecta una línea de alta tensión para cuadruplicar la potencia en el norte entrerriano

La empresa distribuidora estatal Enersa participó de la audiencia pública del Ente Provincial Regulador de la Energía (Epre) para exponer los aspectos técnicos de una nueva línea de alta tensión entre Chajarí y Federación. La infraestructura, financiada con fondos provinciales, permitirá cuadruplicar la oferta de potencia y reemplazar el uso de generadores diésel.

La audiencia pública se realizó este miércoles en la ciudad de Federación, donde se presentaron los fundamentos técnicos, operativos y ambientales del proyecto de la nueva línea de alta tensión (LAT) de 132 kV entre las dos ciudades del norte entrerriano. La instancia institucional forma parte del procedimiento reglamentario para el otorgamiento del certificado de conveniencia y necesidad pública.

El encuentro fue encabezado por el interventor del EPRE, Marcos Rodríguez Allende, y contó con la participación del intendente de Federación, Ricardo Bravo, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, el secretario de Energía, Jorge Tarchini, junto a representantes de los sectores industrial y maderero, autoridades provinciales y vecinas y vecinos de la zona.

La nueva traza eléctrica permitirá alimentar la futura estación transformadora Federación 132/33/13,2 kV, cuyo proyecto ya cumplió su correspondiente instancia de participación ciudadana. Ambas obras conforman una solución integral para mejorar el abastecimiento de la ciudad y su zona de influencia, destacándose que la ejecución se realizará con recursos provinciales y quedará bajo la jurisdicción de Entre Ríos para fortalecer la planificación del sistema eléctrico regional.

La infraestructura mejorará la calidad y confiabilidad del servicio que reciben las y los usuarios residenciales, comercios e industrias, especialmente durante la temporada estival, cuando hay mayor demanda. Asimismo, la estación transformadora cuadruplicará la oferta de potencia disponible en la zona, permitiendo discontinuar el uso habitual de generadores diésel durante los picos de consumo.

La mayor capacidad de abastecimiento favorecerá la radicación de nuevos emprendimientos productivos y acompañará la expansión residencial, industrial y turística del departamento, al tiempo que aliviará la carga operativa de la estación transformadora Chajarí y mejorará las condiciones de suministro para Villa del Rosario y Santa Ana.

Durante el encuentro, Bravo destacó que la obra constituye una respuesta histórica que permitirá sostener el crecimiento de Federación y fortalecer su parque industrial. Por su parte, Brupbacher señaló que el proyecto integra un conjunto de intervenciones prioritarias para sustituir la generación diésel por alternativas sostenibles, mientras que Tarchini remarcó que la futura planta contará con tecnología digital y capacidad operativa para atender el aumento de la demanda durante las próximas décadas.

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