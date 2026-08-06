Realizan por primera vez una cirugía de reconstrucción torácica en Concepción del Uruguay

El hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, dependiente del Ministerio de Salud, realizó por primera vez una cirugía de estabilización de pared torácica con implantes específicos. La intervención permitió evitar la derivación de un paciente con múltiples fracturas costales y representa un avance en la capacidad del establecimiento para resolver casos de alta complejidad.

Un paciente que había sufrido un grave traumatismo torácico fue intervenido con éxito mediante una cirugía inédita para el establecimiento. El procedimiento permitió reconstruir la pared torácica con implantes especialmente diseñados para estabilizar fracturas costales, ampliando la capacidad del nosocomio para resolver este tipo de casos.

La intervención fue realizada por el director del hospital, Rafael Vales, junto al especialista Germán Gallicet, del Centro Médico Traumathos de Concordia, y al jefe de Residentes del nosocomio, Rodrigo Werning, quien participó activamente del procedimiento junto al equipo quirúrgico.

El director del nosocomio Rafael Vales, destacó que «para nuestro hospital, esta cirugía marca el inicio de un nuevo nivel de complejidad. A partir de ahora podremos resolver intervenciones que, hasta hace poco, debían derivarse a otros centros de mayor complejidad. Además, quedó demostrado el valor del trabajo articulado entre instituciones. En este caso, el hospital San Benjamín de Colón recibió y estabilizó al paciente durante los primeros días, para luego derivarlo a nuestro hospital, donde se realizó la intervención definitiva».

La concreción del procedimiento requirió una respuesta coordinada entre los equipos asistenciales y administrativos. Tras el ingreso del paciente, se iniciaron de inmediato las gestiones para obtener las prótesis necesarias. En ese marco, la articulación entre el equipo administrativo del hospital con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) permitió gestionar la cobertura y garantizar la provisión de los implantes e insumos en un plazo reducido.

Cabe destacar que, actualmente, el paciente continúa su recuperación bajo seguimiento del equipo de salud.

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