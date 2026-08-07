Continúa el ciclo Cara a Cara con autores regionales

Este jueves, la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante de San José, Mirta Pérez, participó del tercer encuentro del ciclo «Cara a cara con autores regionales», desarrollado en el Museo Histórico Regional de la Colonia San José.

En esta oportunidad, el escritor Rodolfo Leyes presentó su libro La Fragua y el Surco, una obra que invita a reflexionar sobre la historia y los procesos sociales de Entre Ríos.

La presencia del HCD reafirma el compromiso de acompañar y fortalecer las iniciativas culturales que promueven la identidad regional, el intercambio de conocimientos y el encuentro entre autores y la comunidad.

Se hizo extensible las Felicitaciones a la Asociación Amigos del Museo Histórico Regional de la Colonia San José y a las instituciones organizadoras por continuar generando estos espacios que enriquecen la vida cultural de nuestra ciudad.

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