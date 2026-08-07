Educación y Trabajo en Municipalidad de Feliciano

Ya arrancaron las prácticas profesionalizantes en el municipio felicianense, donde los jóvenes tendrán un espacio real de aprendizaje dentro del mundo laboral público.
Por qué es importante
»Los alumnos aplican sus conocimientos en el terreno y comprenden mejor las reglas del mundo laboral. Además sumamos la mirada técnica y renovada de los jóvenes a nuestras tareas diarias», explicó al respecto el intendente Arévalo.
»Seguimos trabajando con todas las instituciones, apostando a la educación y al compromiso con nuestra juventud para seguir transformando la ciudad y obteniendo además, una mirada importante de parte de los alumnos, cerró.
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