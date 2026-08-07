Educación y Trabajo en Municipalidad de Feliciano

​Ya arrancaron las prácticas profesionalizantes en el municipio felicianense, donde los jóvenes tendrán un espacio real de aprendizaje dentro del mundo laboral público.

​Por qué es importante

​»Los alumnos aplican sus conocimientos en el terreno y comprenden mejor las reglas del mundo laboral. Además sumamos la mirada técnica y renovada de los jóvenes a nuestras tareas diarias», explicó al respecto el intendente Arévalo.

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​»Seguimos trabajando con todas las instituciones, apostando a la educación y al compromiso con nuestra juventud para seguir transformando la ciudad y obteniendo además, una mirada importante de parte de los alumnos, cerró.

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