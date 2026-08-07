La colonense Cynthia Fernández de Carli obtuvo medalla de bronce en Mundial de Judo en Suecia

La deportista hizo historia alcanzando el podio en el Campeonato Mundial de Judo para Atletas con Síndrome de Down que se disputa en Lindesberg. Representando a la Argentina y llevando a Colón consigo, consiguió una medalla de bronce en su debut y continúa en competencia.

La deportista colonense Cynthia Fernández de Carli alcanzó un histórico tercer puesto en el Campeonato Mundial de Judo para Atletas con Síndrome de Down que se desarrolla en Lindesberg, Suecia, obteniendo la medalla de bronce y llevando los colores de Colón y de la República Argentina al podio internacional.

El resultado representa un enorme reconocimiento al recorrido deportivo de Cynthia, surgida del Club Social y Deportivo La Armonía, y corona años de entrenamiento, constancia, acompañamiento y compromiso.

Las imágenes posteriores a la competencia muestran a Cynthia luciendo orgullosamente su medalla y la camiseta de Colón, y compartiendo el podio junto a la delegación argentina.

Un debut mundial con podio

La participación en Suecia representa una instancia de enorme trascendencia en la carrera deportiva de Cynthia, quien en su primera presentación en este Campeonato Mundial consiguió ubicarse entre las mejores de su categoría.

El bronce obtenido constituye además un logro de enorme valor para el deporte colonense y vuelve a demostrar hasta dónde pueden llegar el entrenamiento sostenido, la disciplina y el acompañamiento de los espacios que impulsan la práctica deportiva.

Cynthia continúa formando parte de la competencia internacional, por lo que su participación en Suecia todavía tendrá nuevas instancias.

Colón en el escenario internacional

Desde la Municipalidad de Colón se viene acompañando y visibilizando el recorrido de Cynthia, reconociendo tanto su desempeño deportivo como el trabajo de su familia, entrenadores, institución y todas las personas que forman parte de su crecimiento.

Ver a una deportista formada en una institución de nuestra ciudad alcanzar un podio mundial constituye un motivo de profundo orgullo para toda la comunidad colonense.

Su participación también representa un mensaje sobre la importancia de continuar generando oportunidades y acompañando el deporte en todas sus expresiones.

Una ciudad que celebra con Cynthia

La Municipalidad de Colón felicita especialmente a Cynthia Fernández de Carli, a su familia, al Club Social y Deportivo La Armonía y a quienes acompañan diariamente su preparación.

Mientras continúa su participación internacional, toda una ciudad celebra este primer gran resultado y acompaña a Cynthia en lo que todavía queda por disputar en Suecia.

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