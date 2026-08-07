Secuestran moto para establecer su procedencia

En horas de la tarde de este viernes, a raíz del aviso realizado por un vecino, personal policial de Comisaría San José se hizo presente en inmediaciones de calle Primeros Colonos, a unos 100 metros de Molino Aventura, donde se localizó una motocicleta marca Corven, sin dominio colocado y en regular estado de conservación.

Al realizar las verificaciones correspondientes, se constató que el motor se encontraba registrado a nombre de una persona, mientras que el cuadro correspondía registralmente a una motocicleta marca Zanella, a nombre de otra persona. Asimismo, ninguno de los registros presentaban requisitorias judiciales vigentes.

Informada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el secuestro del motovehículo, quedando a disposición de la Justicia a fin de determinar su procedencia y propiedad.

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