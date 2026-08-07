Volcó un camión en Ruta 14 sin dejar lesionados

En horas de la madrugada de este viernes, personal de Comisaría Ubajay intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional Nº 14, a la altura del kilómetro 212.

Según las primeras averiguaciones, el conductor de un camión marca Iveco con semirremolque, un hombre de 42 años domiciliado en la provincia de Buenos Aires, manifestó haber sido encerrado por otro transporte de carga, lo que provocó que perdiera el control del vehículo, despistara hacia el cantero central y terminara volcado sobre uno de sus laterales.

Afortunadamente, el conductor resultó ileso y no requirió asistencia médica. El camión no obstruyó la circulación, permaneciendo en el lugar hasta la llegada de la empresa transportista para su remoción.

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