Allanamiento arrojó resultado positivo y secuestro de elementos

En el marco de una investigación por hechos delictivos ocurridos en la ciudad de San José, personal policial llevó adelante tareas investigativas y el análisis de registros fílmicos, logrando obtener información de relevancia sobre el hecho investigado. Como resultado de dichas diligencias, se logró establecer la presunta participación de un menor de edad, lo que permitió solicitar una Orden de Allanamiento y Requisa Domiciliaria.

La medida, dispuesta por el Juzgado de Garantías de Colón, fue cumplimentada durante la tarde del jueves en una vivienda situada en calle Irigoyen al 2.000 de la localidad de San José, arrojando resultado positivo.

Como consecuencia del procedimiento, se procedió al secuestro de una garrafa de 10 kg, una campera marca DC, prendas varias y una mochila marca Olympikus con tanza para desmalezadora, elementos considerados de interés para el avance de la investigación.

Los efectos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las actuaciones de rigor en el marco de la causa.

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