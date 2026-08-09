Allanamiento con resultado positivo y secuestro de arma de fuego

En el marco de una investigación iniciada a raíz de una denuncia por amenazas, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Jefatura Departamental Colón llevó adelante tareas investigativas y análisis de registros fílmicos, logrando recabar información de sumo interés para la causa, como así también identificar al presunto autor de los hechos.

Con los elementos reunidos, se solicitó al Juzgado de Garantías de Colón una Orden de Allanamiento y Requisa Domiciliaria, la cual fue posteriormente concretada en horas de la tarde en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Dr. Esteban Verga al 300 de esta ciudad.

Durante el procedimiento, que arrojó resultado positivo, se procedió al Secuestro de un Arma de Fuego, tipo revólver calibre .22 mm, marca Bagual, además de 39 cartuchos del mismo calibre, marca Orbea.

Asimismo, al investigado se le notificaron medidas cautelares de restricción en cuanto a las víctimas, siendo trasladado posteriormente a Sede Policial para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa.

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