Allanamientos realizados por Abigeato concluyen con detenidos

En la tarde de este Sábado personal de Brigada Abigeato Colón dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales contando con la colaboración de Jefatura Departamental Colón, realizaron allanamientos y registros domiciliarios tras la faena de un animal bovino a un productor rural.

Los mandamientos judiciales fueron llevados a cabo en tres domicilios diferentes del barrio El Brillante, de la localidad de San José donde se logró secuestrar cueros con la marca del denunciante, patas de animal bovino, cartuchos de arma de fuego, telefonía celular, prendas de vestir y calzados con sangre como así también plantas de cannabis sativa los cuales son de suma importancia para la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Auxiliar N° 1 a cargo de la Dra., Di Pretoro Micaela.

En los procedimientos llevados a cabo participaron Brigada Abigeato Colon y Concepción del Uruguay, Jefatura Departamental Colón, Policía Científica, Drogas Peligrosas, GEPER, Comisarías La Picada y Liebig finalizando el operativo con dos ciudadanos detenidos quienes fueron puestos a disposición de la justicia.

Es importante resaltar el complejo trabajo realizado por el Poder Judicial frente a estos hechos, ya que combaten activamente el delito de abigeato el cual afecta a pequeños y grandes productores quienes viven de la producción rural.

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