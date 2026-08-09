Intentaban robar cables, fueron sorprendidos y los aprehendieron

En horas de la mañana de este domingo, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, dependiente de Jefatura Departamental Colón, acudió a la intersección de calles Vieytes y Reibel, a raíz de diversos llamados recibidos en la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia que alertaban sobre la presencia de personas que estarían sustrayendo cables.

En el lugar, los funcionarios policiales interceptaron a dos hombres, de 23 y 30 años, quienes se movilizaban en una motocicleta marca Honda y tenían en su poder elementos de corte. Asimismo, se constató la presencia de cables que habían sido cortados y se encontraban colgando.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal en turno, se dispuso la aprehensión de ambos sujetos por el supuesto delito de Robo en Grado de Tentativa en Flagrancia, como así también el secuestro de dos cuchillos, una tijera de hojalatero y una maza, elementos que guardarían relación con el hecho investigado.

Los aprehendidos fueron trasladados y alojados en sede policial, quedando a disposición de la autoridad judicial Interviniente. En tanto, el motovehículo en el cual se movilizaban fue retenido por personal de Inspección Municipal.

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