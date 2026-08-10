Avanzan con el proyecto de Agua Potable para los barrios Guayabito y Cardal de Feliciano

El Secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio de San José de Feliciano y la Asesora legal, se reunieron con integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua Potable Feliciano, con el fin de avanzar con el proyecto de Agua Potable para ambos barrios.

Si bien existe un proyecto ya listo para su ejecución, se hace necesario un nuevo estudio geológico para determinar el mejor lugar y la profundidad, para que la obra se adecue a las necesidades de la demanda de las viviendas y su ubicación.

En los próximos días se avanzará con dicho estudio que afianzará o modificará lo proyectado inicialmente, para avanzar en un convenio de trabajo.

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