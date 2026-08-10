CAFESG y la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande iniciaron en San José el ciclo de capacitación sobre salud mental

Con una gran convocatoria, dio comienzo en la ciudad de San José (departamento Colón) el ciclo de capacitación “Salud Mental en contextos actuales. Abordaje en el ámbito sociocomunitario”. La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) y la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, con el apoyo del Ministerio de Salud de la provincia y el Consejo General de Educación.

El lanzamiento oficial de esta primera etapa en la localidad se realizó junto a la mesa Interdisciplinaria «San José te cuida», un espacio creado para el desarrollo y bienestar de la población local. De la presentación del ciclo participaron el vocal de CAFESG, Pablo Canali; el padre Daniel Petelin, el diputado provincial, Mauro Godein; y las distintas autoridades e integrantes que conforman la mencionada mesa, ratificando el compromiso comunal e interinstitucional con la prevención y el abordaje comunitario.

Una propuesta con enfoque preventivo

Esta propuesta formativa surgió a partir de la interacción permanente de los organismos provinciales con los ámbitos comunitarios de la región, identificando la necesidad prioritaria de generar espacios de formación y reflexión sobre las problemáticas psicosociales actuales. El programa en San José —adaptado en su modalidad a tres encuentros presenciales teórico-prácticos que se desarrollarán en la Parroquia San José— está destinado a representantes de clubes, comunidades religiosas, personal de salud y educación, referentes comunitarios, gremios y público en general.

Su objetivo principal es dotar de capacidades de intervención a quienes forman parte de los entornos cotidianos de jóvenes y adultos, promoviendo herramientas para la prevención, la detección temprana y el acompañamiento ante situaciones de vulnerabilidad.

Cronograma y disertantes

La realización del ciclo está a cargo del reconocido psicólogo Sergio Brodsky. El primer encuentro, realizado el miércoles pasado, se centró en los «Fundamentos de la prevención del suicidio: de porqué se puede prevenir».

El trayecto continuará con los siguientes módulos presenciales:

-2º Encuentro (20 de agosto): «Vínculos, relaciones sociales, trabajo y salud mental».

3º Encuentro (3 de septiembre): «Enfoque comunitario de la prevención: rol de las instituciones».

A través de estas acciones, CAFESG y la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande reafirman su compromiso con el desarrollo de cada comunidad de la región de Salto Grande

www.discofm.com.ar