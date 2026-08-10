Despiste y vuelco de un camión sobre Ruta Nacional 14

En horas de la mañana de este lunes, personal policial de Comisaría San José intervino en un siniestro vial ocurrido Inmediaciones de Ruta Nacional N° 14, al km 8.

Por causas que se tratan de establecer, un camión marca Iveco, que circulaba en sentido Sur a Norte, habría perdido el control del acoplado, provocando la pérdida de estabilidad y posterior vuelco sobre su lateral izquierdo.

Como consecuencia del siniestro, el conductor, un ciudadano de 60 años, fue trasladado al nosocomio de la ciudad de Colón, donde tras ser examinado, se determinó que presentaba lesiones de carácter Leves.

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